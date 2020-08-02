"Спасибо, что летаете на SpaceX". Опубликовано видео приводнения корабля Crew Dragon

Национальное аэрокосмическое агентство США опубликовало в Twitter запись приводнения спускаемой капсулы космического корабля Crew Dragon.
Аппарат на четырех парашютах сел в расчетной точке Мексиканского залива, в поле зрения спасательных катеров.
Центр управления полетом встретил касание воды аплодисментами. Ведущий радиообмена произнес: "Добро пожаловать на планету Земля! Спасибо, что летаете на SpaceX".
"Thanks for flying @SpaceX."— NASA (@NASA) August 2, 2020
Current Location: Planet Earth
A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3
После приводнения капсулу, в которой находятся астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен, доставят на спасательное судно.
Таким образом завершается миссия Crew Demo-2 – первый в истории полет в космос пилотируемого аппарата, который создан частной компанией SpaceX Илона Маска.
Корабль Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном на борту отправился к МКС 30 мая.
Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.
Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз".