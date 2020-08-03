Частный космический корабль компании SpaceX успешно вернулся на Землю. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
2 августа в 21.48 по киевскому времени частный космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, приводнился в Мексиканском заливе.
Капсулу с экипажем, в который входили астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен, доставили на спасательное судно Go Navigator. Длившаяся два месяца историческая миссия Crew Demo-2 успешно завершилась.