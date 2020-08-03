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Частный космический корабль компании SpaceX успешно вернулся на Землю. Фоторепортаж

Сегодня 00.15
2 августа в 21.48 по киевскому времени частный космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, приводнился в Мексиканском заливе. Капсулу с экипажем, в который входили астронавты NASA Дуг Херли и Боб Бенкен, доставили на спасательное судно Go Navigator. Длившаяся два месяца историческая миссия Crew Demo-2 успешно завершилась.
Теги: космос, спасатели, SpaceX, астронавты, Crew Dragon, Роберт Бенкен, Дуглас Херли
 

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Миссия NASA Crew Demo-2 завершилась, спускаемый аппарат доставил астронавтов Роберта Бенкена и Дугласа Херли на Землю. Поисковая команда должна поднять капсулу на спасательный корабль.
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