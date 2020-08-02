Астронавты Бенкен и Херли около часа не могли покинуть капсулу Crew Dragon

После доставки спускаемого аппарата на спасательное судно персонал компании SpaceX проводил долгие манипуляции по удалению токсических газов, чтобы сделать выход из капсулы астронавтов Боба Бенкена и Дуга Херли безопасным.

Процедура выхода астронавтов NASA Дуга Херли и Боба Бенкена из спускаемой капсулы корабля Crew Dragon заняла 55 минут. Трансляцию события вела компания – создатель корабля SpaceX в YouTube.

После доставки приводнившейся капсулы на спасательное судно Go Navigator персонал SpaceX долгое время продувал аппарат для удаления токсических газов.

Руководитель полетов Майк Тейлор объяснил в радиоэфире, что это делается, чтобы выход членов экипажа был безопасным. Он попросил экипаж набраться терпения.

Затем люк открыли. Астронавтов сразу поместили на носилки, чтобы уменьшить воздействие гравитации, и эвакуировали в медпункт спасательного судна.

2 августа завершилась первая в истории миссия частного космического пилотируемого корабля. Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе.

Впервые с 1975 года космический корабль произвел посадку в океан.

Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз".