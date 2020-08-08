Пентагон и SpaceX заключили контракт на запуск аппаратов для вооруженных сил США

SpaceX будет участвовать в запуске аппаратов для вооруженных сил США с 2022-го по 2027 год. Количество запусков в контракте не указано.

В декабре 2019 года Трамп объявил о создании космических сил США Фото: EPA

Министерство обороны США заключило контракт о запуске космического корабля национальной безопасности с компанией американского бизнесмена Илона Маска Space Exploration Technologies Corp на сумму $316 млн. Информация об этом была опубликована на сайте министерства 7 августа.

SpaceX будет участвовать в запуске аппаратов для вооруженных сил США с 2022-го по 2027 год. Количество запусков в контракте не указано.

"Контракт включает ранние интеграционные исследования, поддержку услуг по запуску, наблюдение за флотом, обеспечение выполнения миссии", – сказано в документе.

Количество пусков с космодромов на мысе Канаверал во Флориде и с военного космодрома Ванденберг в Калифорнии будет устанавливаться ежегодно.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о создании космических сил США. Он считает, что создание нового рода войск поможет США сдерживать агрессию и контролировать "предельно высокие позиции".

В оборонном бюджете США на 2020 год заложено $40 млн на финансирование космических войск, хотя Белый дом запросил для этого более $72 млн, отмечает Space News.

Весь объем оборонного бюджета составляет $738 млрд.

Космические силы США – первый новый род войск США, созданный после 1947 года, сообщает CNN.