США осуждают нападение на резиденцию премьера Ирака и считают атаку терактом – Госдеп

"Мы следим за сообщениями об атаке дронов на резиденцию премьер-министра Ирака. Мы рады узнать, что премьер-министр не пострадал. Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства. Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность нашим иракским партнерам непоколебима. Соединенные Штаты поддерживают правительство и народ Ирака", – заявил Прайс.

Контекст:

Два заминированных беспилотника атаковали резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в ночь на 7 ноября в Багдаде. Премьер не пострадал. Два иракских чиновника рассказали Associated Press, что семь охранников аль-Казыми были ранены в результате нападения.

Как отмечает Associated Press, инцидент произошел на фоне протестов, продолжающихся в Багдаде после оглашения результатов всеобщих выборов. В пятницу, 5 ноября, демонстранты попытались проникнуть в "зеленую" зону (район, где расположены иностранные и правительственные объекты). Силы безопасности применили слезоточивый газ и боевые патроны, произошла перестрелка, в которой был убит один протестующий.