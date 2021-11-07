В Ираке беспилотники атаковали резиденцию премьера

Два иракских чиновника рассказали Associated Press, что семь охранников аль-Казыми были ранены в результате нападения. Телеканал Al Hadath сообщает о 10 пострадавших.

Сам премьер не пострадал и написал в Twitter, что он в порядке.

"Ракеты предательства не обескураживают верующих, и ни на йоту не поколеблются стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа. Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", – отметил он.