В Ираке беспилотники атаковали резиденцию премьера

Два иракских чиновника рассказали Associated Press, что семь охранников аль-Казыми были ранены в результате нападения. Телеканал Al Hadath сообщает о 10 пострадавших.
Сам премьер не пострадал и написал в Twitter, что он в порядке.
"Ракеты предательства не обескураживают верующих, и ни на йоту не поколеблются стойкость и настойчивость наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа. Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", – отметил он.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .— Mustafa Al-Kadhimi * * (@MAKadhimi) November 7, 2021
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Как отмечает Associated Press, инцидент произошел на фоне протестов, продолжающихся в Багдаде после оглашения результатов всеобщих выборов. В пятницу, 5 ноября, демонстранты попытались проникнуть в "зеленую" зону (район, где расположены иностранные и правительственные объекты). Силы безопасности применили слезоточивый газ и боевые патроны, произошла перестрелка, в которой был убит один протестующий.