США разместили в Румынии разведывательно-ударные беспилотники

Беспилотные самолеты-разведчики MQ-9 Reaper будут поддерживать концепцию "гибкого боевого применения" и обеспечивать свободу маневрирования. Их развертывание согласовано с правительством Румынии, объяснили в службе распространения визуальной информации министерства обороны США.

США разместили на 71-й авиабазе Кимпия-Турзи в Румынии ударные беспилотные самолеты-разведчики MQ-9 Reaper и около 90 летчиков. Америка усиливает военное присутствие для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО, говорится в заявлении службы распространения визуальной информации министерства обороны США от 5 января.

"Размещение наших MQ-9 в этом стратегическом месте убеждает наших союзников и партнеров и дает понять нашим противникам, что мы сможем быстро отреагировать на любую угрозу", – сказал командующий военно-воздушными силами США в странах Европы и Африки генерал Джеффри Харригян.

Самолеты войдут в состав 31-й экспедиционной оперативной группы. Беспилотники будут поддерживать концепцию "гибкого боевого применения" (Agile Combat Employment) и обеспечивать свободу маневрирования. Кроме того, они будут интегрироваться с объединенными и коалиционными силами в регионе.

Беспилотники будут участвовать в учениях по взаимодействию с союзными и партнерскими странами. Американское командование сообщило, что развертывание MQ-9 Reaper полностью согласовано с правительством Румынии и направлено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами.

MQ-9 Reaper относится к классу многоцелевых беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета, сообщается в его характеристиках на сайте ВВС США. Их применяли американские военные для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии. MQ-9 Reaper может находиться в воздухе 27 часов.