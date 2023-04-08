США сообщили о передислокации подводной лодки со 150 ракетами для поддержания своего флота на Ближнем Востоке

По его словам, лодка уже прибыла в регион и начала транзит через Суэцкий канал. Субмарина должна усилить часть американского флота, базирующегося в Бахрейне.

"Лодка способна нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, она присоединится к Пятому флоту США для обеспечения безопасности и стабильности на море в регионе", – сказал Хокинс.

Канал Al Arabiya отмечает, что США, Великобритания и Израиль обвинили Иран в нападении на нефтяные танкеры и коммерческие суда в последние годы, но Тегеран отвергает эти обвинения. ВМС США также сообщили о "серии напряженных столкновений" на море с иранскими силами, которые, по их словам, вели себя "безрассудно агрессивно".

Крылатые ракеты Tomahawk, запускаемые с кораблей или подводных лодок, могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс км километров.