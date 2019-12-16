Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая из-за подозрений в шпионаже – СМИ

Причиной высылки двух сотрудников посольства Китая в США стала попытка проникнуть на территорию базы в Норфолке, пишет The New York Times.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дипломаты пытались проникнуть на военную базу
Дипломаты пытались проникнуть на военную базу
Фото: ЕРА (архив)

США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая из-за подозрений в шпионаже. Инцидент усилил напряжение между странами, написала 15 декабря The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, в конце сентября двое китайских дипломатов вместе с женами подъехали на машинах к пункту пропуска американской базы в Норфолке. Охрана разрешила сотрудникам посольства миновать шлагбаум, чтобы развернуться на территории базы и уехать, так как у них не было нужного разрешения.

Однако дипломаты проехали через шлагбаум и поехали дальше, пока им не преградили путь пожарными машинами. Сотрудники посольства заявили, что не поняли инструкций охраны на английском языке и заблудились.

Как пишет издание, неизвестно, что пытались сделать на базе китайцы. Некоторые американские официальные лица рассказали газете, что, вероятно, дипломаты пытались проверить уровень безопасности на базе, чтобы позднее посольство направило туда высокопоставленного сотрудника разведки.

По данным газеты, сотрудникам китайского посольства сообщили, что их коллеги заблудились во время обзорной экскурсии, когда попали на базу.

Теги: США, Китай, посольство, шпионаж, разведка, дипломаты, New York Times, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS