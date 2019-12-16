США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая из-за подозрений в шпионаже – СМИ

Причиной высылки двух сотрудников посольства Китая в США стала попытка проникнуть на территорию базы в Норфолке, пишет The New York Times.

США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая из-за подозрений в шпионаже. Инцидент усилил напряжение между странами, написала 15 декабря The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, в конце сентября двое китайских дипломатов вместе с женами подъехали на машинах к пункту пропуска американской базы в Норфолке. Охрана разрешила сотрудникам посольства миновать шлагбаум, чтобы развернуться на территории базы и уехать, так как у них не было нужного разрешения.

Однако дипломаты проехали через шлагбаум и поехали дальше, пока им не преградили путь пожарными машинами. Сотрудники посольства заявили, что не поняли инструкций охраны на английском языке и заблудились.

Как пишет издание, неизвестно, что пытались сделать на базе китайцы. Некоторые американские официальные лица рассказали газете, что, вероятно, дипломаты пытались проверить уровень безопасности на базе, чтобы позднее посольство направило туда высокопоставленного сотрудника разведки.

По данным газеты, сотрудникам китайского посольства сообщили, что их коллеги заблудились во время обзорной экскурсии, когда попали на базу.