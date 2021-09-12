США вывезли систему ПРО Patriot из Саудовской Аравии на фоне атак из Йемена – Associated Press

Американские войска разместили ракетные батареи Patriot и противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD к юго-западу от взлетно-посадочной полосы авиабазы на территории площадью 1 км². На спутниковом снимке, сделанном в конце августа этого года, видно, что некоторые батареи изъяли из этого района, хотя там все еще можно было наблюдать активность и транспортные средства, указало Associated Press.

Спутниковый снимок Planet Lab с высоким разрешением, сделанный в пятницу, 10 сентября, показал, что батарейные блоки на этом месте разряжены без видимой активности.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил "передислокацию некоторых средств ПВО". Он сказал, что США "сохраняют широкую и глубокую приверженность своим ближневосточным союзникам". Министерство обороны Саудовской Аравии в заявлении для агентства охарактеризовало отношения королевства и США как "прочные, давние и исторические" и признало вывод американских систем противоракетной обороны. Саудовские военные сами способны защитить свою землю, море, воздушное пространство и людей, отметили в ведомстве.

Бывший глава разведки Саудовской Аравии, принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд напрямую связал развертывание ракет Patriot с отношениями США и Эр-Рияда. В интервью CNBS от 9 сентября он сказал, что вывод ракет Patriot из Саудовской Аравии происходит в то время, когда королевство сталкивается с ракетными атаками беспилотников не только из Йемена, но и из Ирана.

Вывод системы Patriot не свидетельствует о заявленном намерении США помочь Саудовской Аравии защититься от внешних врагов, добавил он.