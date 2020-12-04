Стало известно, кто установил в США загадочный металлический монолит

Группа художников из США призналась, что трехметровый металлический монолит в пустыне штата Юта был ее "громким творческим трюком". Конструкцию продают за $45 тыс.

Американская арт-группа The most famous artist сообщила о своей причастности к установке металлического монолита в пустыне штата Юта. Художники опубликовали на своем сайте фото конструкции на складе.

Арт-группа также опубликовала фото монолита возле красных скал.

"Мы являемся мировым творческим сообществом, стоящим за самыми громкими художественными трюками в мире", – сказано в сообщении.

4 декабря металлическая конструкция выставлена на продажу за $45 тыс. в Instagram арт-группы.

В посте отмечено, что установка была шуткой под конец "испорченного года", которая позволила миру думать, что инопланетяне вступили с человечеством в контакт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Most Famous Artist (@themostfamousartist)

Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) 18 ноября обнаружило трехметровый загадочный металлический монолит. Сооружение было установлено в пустыне, в отдаленном районе возле красных скал.

Бюро по управлению земельными ресурсами США сообщило, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".

28 ноября бюро землепользования штата ЮТА сообщило о том, что металлическая конструкция была удалена неизвестными.