Стало известно, кто установил в США загадочный металлический монолит

Американская арт-группа The most famous artist сообщила о своей причастности к установке металлического монолита в пустыне штата Юта. Художники опубликовали на своем сайте фото конструкции на складе.
Арт-группа также опубликовала фото монолита возле красных скал.
"Мы являемся мировым творческим сообществом, стоящим за самыми громкими художественными трюками в мире", – сказано в сообщении.
4 декабря металлическая конструкция выставлена на продажу за $45 тыс. в Instagram арт-группы.
В посте отмечено, что установка была шуткой под конец "испорченного года", которая позволила миру думать, что инопланетяне вступили с человечеством в контакт.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Аэробюро департамента общественной безопасности штата Юта (США) 18 ноября обнаружило трехметровый загадочный металлический монолит. Сооружение было установлено в пустыне, в отдаленном районе возле красных скал.
Бюро по управлению земельными ресурсами США сообщило, что устанавливать что-либо на федеральной земле без разрешения незаконно, "неважно, с какой вы планеты".
28 ноября бюро землепользования штата ЮТА сообщило о том, что металлическая конструкция была удалена неизвестными.