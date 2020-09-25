Стирали и продавали. Во Вьетнаме наладили продажу бывших в употреблении презервативов

Полиция Вьетнама конфисковала 324 тыс. использованных презервативов, которые готовили к повторной продаже.

Подозреваемые придавали товарный вид использованным презервативам и повторно их продавали Фото: pixabay.com

Во Вьетнаме полиция задержала преступную группу, которая "восстанавливала", а затем продавала использованные презервативы. Об этом сообщило издание Vietnam Insider.

Всего вьетнамские правоохранители конфисковали со склада, где проводились "восстановительные работы", 324 тыс. (около 360 кг) использованных презервативов.

Собственница склада заявила, что ежемесячно получала использованные презервативы от неизвестного человека.

Вначале их кипятили, затем высушивали и придавали товарный вид с помощью деревянного фаллоса.

Сколько презервативов успели продать, неизвестно.