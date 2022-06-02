Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти, чтобы заменить российскую нефть – СМИ

Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции могут сократить добычу в России на 2–3 млн баррелей в сутки Фото: depositphotos.com

Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций добыча нефти Россией упала примерно на 1 млн баррелей в сутки. В апреле РФ не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти в 10,44 млн баррелей в сутки. РФ смогла добыть только 9,3 млн баррелей.

Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции могут сократить добычу в России на 2–3 млн баррелей в сутки, уточняет Reuters.

Источник агентства сказал, что Россия может согласиться с другими членами ОПЕК+ на такое увеличение добычи, чтобы сохранить поддержку со стороны стран Персидского залива, которые, как правило, занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине.