Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти, чтобы заменить российскую нефть – СМИ

Такое решение было принято в связи с тем, что из-за санкций добыча нефти Россией упала примерно на 1 млн баррелей в сутки. В апреле РФ не смогла поставить на рынок требуемый ОПЕК+ месячный объем нефти в 10,44 млн баррелей в сутки. РФ смогла добыть только 9,3 млн баррелей.
Согласно ряду отраслевых оценок, западные санкции могут сократить добычу в России на 2–3 млн баррелей в сутки, уточняет Reuters.
Источник агентства сказал, что Россия может согласиться с другими членами ОПЕК+ на такое увеличение добычи, чтобы сохранить поддержку со стороны стран Персидского залива, которые, как правило, занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине.
31 мая издание The Wall Street Journal написало, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти.
Освобождение России от ее целей по добыче нефти может потенциально открыть путь для Саудовской Аравии, ОАЭ и других производителей в ОПЕК, чтобы добывать гораздо больше нефти, поскольку вторжение РФ в Украину подняло цены на нефть выше $100 за баррель, добавили журналисты.