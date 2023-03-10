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Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге: среди раненых есть украинка, полиция знала, что стрелявший психически нездоров

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Стрелок убил семь прихожан молитвенного дома и застрелился
Стрелок убил семь прихожан молитвенного дома и застрелился
Фото: ЕРА

В результате стрельбы в молитвенном доме Свидетелей Иеговы в немецком Гамбурге пострадала гражданка Украины. Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил 10 марта в комментарии "Европейской правде".

По его словам, врачи оказали женщине помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей", – добавил Николенко.

Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы произошла 9 марта после службы, в результате семь человек погибли, 24 получили ранения.

По данным полиции, стрелявший 35-летний Филипп Ф. – бывший прихожанин. Он покончил с собой на месте преступления.

The Guardian пишет о том, что полиция Гамбурга два месяца назад получала анонимное сообщение о том, что он психически нездоров и у него есть пистолет. Но правоохранители "не нашли причин для беспокойства", когда посетили его в прошлом месяце, сообщает издание.

Теги: Германия, Украина, стрельба, МИД Украины, раненые, Гамбург, Свидетели Иеговы, Олег Николенко
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