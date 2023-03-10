В Гамбурге восемь человек погибли в результате стрельбы в церкви Свидетелей Иеговы. Вероятно, огонь открыл бывший прихожанин

Среди погибших, очевидно, был и предполагаемый преступник, пишет издание. По данным полиции, нападавший покончил с собой, сообщало немецкое издание Focus. Информация о его личности не разглашается, мотивы преступления пока неизвестны.

Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как массовое убийство. Еще 24 человека получили ранения. На мероприятии присутствовало около 40 человек, стрельба произошла после церковной службы.

По информации Spiegel, огонь на мероприятии Свидетелей Иеговы в Гамбурге открыл 35-летний Филипп Ф., бывший член общины Свидетелей Иеговы. Сообщается, что он работал в бизнес-сфере и предоставлял консультационные услуги, ранее в поле зрения полиции не попадал. По данным правоохранителей, он действовал в одиночку.