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В Гамбурге восемь человек погибли в результате стрельбы в церкви Свидетелей Иеговы. Вероятно, огонь открыл бывший прихожанин

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В Гамбурге произошло массовое убийство в церкви Свидетелей Иеговы
В Гамбурге произошло массовое убийство в церкви Свидетелей Иеговы
Фото: EPA

По последним данным, восемь человек погибли 9 марта в церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге после того, как по собравшимся на мероприятие начал стрельбу бывший член общины, сообщает 10 марта немецкое издание Spiegel.

Среди погибших, очевидно, был и предполагаемый преступник, пишет издание. По данным полиции, нападавший покончил с собой, сообщало немецкое издание Focus. Информация о его личности не разглашается, мотивы преступления пока неизвестны.

Правоохранительные органы классифицировали произошедшее как массовое убийство. Еще 24 человека получили ранения. На мероприятии присутствовало около 40 человек, стрельба произошла после церковной службы.

По информации Spiegel, огонь на мероприятии Свидетелей Иеговы в Гамбурге открыл 35-летний Филипп Ф., бывший член общины Свидетелей Иеговы. Сообщается, что он работал в бизнес-сфере и предоставлял консультационные услуги, ранее в поле зрения полиции не попадал. По данным правоохранителей, он действовал в одиночку.

Теги: Германия, убийство, Гамбург
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