Стрельба в Тель-Авиве: три человека ранены. Полиция заявила о теракте

Нападавший открыл огонь по людям возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Он пытался скрыться, но в ходе преследования был застрелен полицейскими, говорится в сообщении.

Трое пострадавших были доставлены в больницу. По данным "скорой", состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, состояние двух других – тяжелое и средней степени тяжести.

Полиция заявила, что стрельба была расценена как теракт, и назвала имя нападавшего, это 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из города Нилин на Западном берегу. В палестинских СМИ он упоминается как член движения исламистов ХАМАС.