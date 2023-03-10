Стрельба в Тель-Авиве: три человека ранены. Полиция заявила о теракте

Нападавший открыл огонь по людям возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. Он пытался скрыться, но в ходе преследования был застрелен полицейскими, говорится в сообщении.
Трое пострадавших были доставлены в больницу. По данным "скорой", состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, состояние двух других – тяжелое и средней степени тяжести.
Полиция заявила, что стрельба была расценена как теракт, и назвала имя нападавшего, это 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из города Нилин на Западном берегу. В палестинских СМИ он упоминается как член движения исламистов ХАМАС.
* * : * * " * * " 5 * * * * * * * * .— Newpress | * * (@NewpressPs) March 9, 2023
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