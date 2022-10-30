В Сомали произошел теракт, его жертвами стали не менее 100 человек

Террористический акт произошел возле здания министерства образования рядом с оживленным перекрестком, где торгуют люди.

Агентство пишет, что первый взрыв произошел около 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву), второй – после прибытия на место происшествия "скорых" и желающих помочь пострадавших.

Среди погибших есть многодетные матери и дети.

Число погибших может вырасти, потому что есть тяжело раненые, отметил президент Сомали.

Ответственность за теракт взяла связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аль-Шабаб". Она объяснила, что целью было минобразование Сомали, сообщает Associated Press.

Министерство террористы называют "вражеской базой", якобы стремящейся "отвратить сомалийских детей от исламской веры".