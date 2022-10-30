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В Сомали произошел теракт, его жертвами стали не менее 100 человек

Взрывы произошли в оживленном месте Могадишо
Взрывы произошли в оживленном месте Могадишо
Фото: ЕРА

29 октября в столице Сомали Могадишо один за другим взорвались два автомобиля, в результате чего погибли не менее 100 человек. Об этом со ссылкой на президента страны Хасана Шейха Мохамуда сообщает 30 октября Reuters.

Террористический акт произошел возле здания министерства образования рядом с оживленным перекрестком, где торгуют люди.

Агентство пишет, что первый взрыв произошел около 14.00 по местному времени (15.00 по Киеву), второй – после прибытия на место происшествия "скорых" и желающих помочь пострадавших.

Среди погибших есть многодетные матери и дети.

Число погибших может вырасти, потому что есть тяжело раненые, отметил президент Сомали.

Ответственность за теракт взяла связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аль-Шабаб". Она объяснила, что целью было минобразование Сомали, сообщает Associated Press.

Министерство террористы называют "вражеской базой", якобы стремящейся "отвратить сомалийских детей от исламской веры".

Контекст:

Сомалийская группировка "Аль-Шабаб" возникла в 2006 году. Боевики контролировали столицу страны Могадишо и Кисмайо, но в 2011–2012 годах ее вытеснили из этих городов.

В 2021 году Al Jazeera отмечала, что группировка все еще контролирует часть сельских районов на юге и в центральной части Сомали и совершает нападения на подконтрольные правительству населенные пункты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ислам, образование, терроризм, автомобили, взрыв, Сомали, террористы, раненые, жертвы, дети, Могадишо, взрывы, погибшие
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