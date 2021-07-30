В Сомали взорвался автобус с футболистами, несколько игроков погибли

По предварительным данным, четверо игроков команды погибли.

По сведениям радиостанции, автобус направлялся к футбольному стадиону, где вице-президент Джубаленда (автономное образование на юго-западе Сомали. – "ГОРДОН") должен был объявить соревнования между клубами городов.

Государственное агентство Сомали SONNA сообщило о десяти раненых в результате террористической атаки на автобус.

Президент Сомали Мохаммед Фармаджо назвал нападение "варварским актом, который является свидетельством того, что терроризм является врагом жизни сомалийской молодежи и развитию страны".

"Террористическая атака в Кисмайо показывает намерения врагов сомалийского народа", – заявил он

Глава Джубаленда Ахмед Мохамед Ислам выразил соболезнования в Facebook в связи с гибелью игроков и обвинил в случившемся террористическую группировку "Аш-Шабаб".

Заместитель командующего региональными полицейскими силами Джубаленда Мохамед Гулед Хасан, сказал Voice of America, что взорвалась бомба, которую заложили в автобус.