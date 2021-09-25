В столице Сомали прогремел взрыв, погибло как минимум восемь человек

Автомобиль врезался в автомобили и грузовики на контрольно-пропускном пункте возле входа в дворец. В результате теракта погибло по меньшей мере восемь человек, рассказали полицейские.

Этот пункт пропуска используют президент и премьер-министр Сомали по пути в аэропорт Могадишо и обратно. По словам представителя полиции Абдифата Адама Хасана, взрыв ранил еще девять человек.

Среди погибших – один солдат, женщина и двое детей, сообщил Хасан телеканалу Al Jazeera. Один из очевидцев происшествия сказал, что заминированный автомобиль взорвался, когда полиция остановила водителя для проверки.

Представитель правительства Мохамед Ибрагим Моалим сказал, что в результате взрыва погибла советник по делам женщин и прав человека в Сомали Хибак Абукар.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" экстремистская группировка "Аш-Шабаб".