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В Иерусалиме прогремели взрывы. Есть погибшие и более 10 пострадавших, полиция подозревает теракт

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Полиция считает, что в Иерусалиме был совершен теракт
Полиция считает, что в Иерусалиме был совершен теракт
Фото: Israel Police / Twitter

Утром 23 ноября в Иерусалиме прогремело два взрыва. Об этом в Twitter проинформировала полиция Израиля.

Первый взрыв произошел около 7.00, когда, согласно сообщению полиции, на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство. В результате взрыва 11 человек получили ранения разной степени тяжести. 

Еще один взрыв прогремел через полчаса в районе остановки на перекрестке Рамот, три человека получили легкие ранения, добавили в полиции. 

Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщили в медучреждении, полиция подтвердила информацию, пишет newsru.co.il. Всего, по данным службы скорой помощи, пострадало 19 человек. 

Полиция подозревает, что это был теракт. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, Израиль, Иерусалим, пострадавшие, взрывы, погибшие
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