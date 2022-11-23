В Иерусалиме прогремели взрывы. Есть погибшие и более 10 пострадавших, полиция подозревает теракт

Полиция считает, что в Иерусалиме был совершен теракт Фото: Israel Police / Twitter

Первый взрыв произошел около 7.00, когда, согласно сообщению полиции, на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство. В результате взрыва 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Еще один взрыв прогремел через полчаса в районе остановки на перекрестке Рамот, три человека получили легкие ранения, добавили в полиции.

Один из пострадавших скончался в больнице. Об этом сообщили в медучреждении, полиция подтвердила информацию, пишет newsru.co.il. Всего, по данным службы скорой помощи, пострадало 19 человек.

Полиция подозревает, что это был теракт.