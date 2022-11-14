Турция отвергла соболезнования США по поводу теракта в Стамбуле

По словам министра, правоохранители считают ответственной за теракт Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. По оценкам властей, приказ поступил из Кобане (Сирия), а исполнитель нападения прибыл из сирийского Африна, написало Anadolu.

Сойлу заявлял, что подозреваемый в совершении теракта задержан. Позже чиновник добавил, что если бы подозреваемого не задержали, он бы сбежал в Грецию.

Министр иностранных дел отметил, Турция получила "некое сообщение" и пошлет на него в ответ "сильный сигнал", сообщила турецкая редакция CNN.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. Правоохранители расследуют его как террористический акт.

По последним данным, в результате взрыва погибли восемь и пострадал 81 человек. 50 пострадавших выписаны из больниц. Пятеро находятся в реанимации, причем двое – в критическом состоянии.