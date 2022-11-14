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Турция отвергла соболезнования США по поводу теракта в Стамбуле

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Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль
Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль
Фото: EPA

Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом в Стамбуле 13 ноября. Такую позицию высказал министр иностранных дел страны Сулейман Сойлу в комментарии журналистам 14 ноября, сообщило arabnews.

По словам министра, правоохранители считают ответственной за теракт Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. По оценкам властей, приказ поступил из Кобане (Сирия), а исполнитель нападения прибыл из сирийского Африна, написало Anadolu

Сойлу заявлял, что подозреваемый в совершении теракта задержан. Позже чиновник добавил, что если бы подозреваемого не задержали, он бы сбежал в Грецию.

Министр иностранных дел отметил, Турция получила "некое сообщение" и пошлет на него в ответ "сильный сигнал", сообщила турецкая редакция CNN.

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. Правоохранители расследуют его как террористический акт.

По последним данным, в результате взрыва погибли восемь и пострадал 81 человек. 50 пострадавших выписаны из больниц. Пятеро находятся в реанимации, причем двое – в критическом состоянии. 

Контекст:

Рабочая партия Курдистана – организация, отстаивающая политические права курдов в Турции. Она выступает за создание курдской автономии в составе страны. Турция, США, страны ЕС и некоторые другие государства считают ее террористической, информирует altapress. Как пишет "Российская служба BBC", президент Турции Раджеп Эрдоган ведет ведет борьбу с РПК не только в Турции, но и в Сирии, где связанные с курдской партией Демократические силы Сирии при поддержке США воюют с ИГ. BBC отмечает, что Эрдоган "преувеличивает угрозу" со стороны курдов и пользуется курдской проблемой в "политических интересах".

Теги: США, теракт, Турция, взрыв, Сирия, террористы, Стамбул, Кобани, курды
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