Взрыв в Стамбуле. Число пострадавших увеличилось, власти считают, что теракт совершила женщина

По его словам, четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Следствие считает, что это был теракт, который, по предварительной информации, произошел в результате подрыва бомбы женщиной.

Октай добавил, что, "кто бы ни стоял за этим, он обязательно будет привлечен к ответственности".

Терактом произошедшее назвал и президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня отправился на саммит G20 в Индонезию. "Попытки захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнут своих целей", – сказал он на пресс-конференции перед отлетом, информирует сайт президента Турции.