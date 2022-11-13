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Взрыв в Стамбуле. Число пострадавших увеличилось, власти считают, что теракт совершила женщина

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Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября
Взрыв в Стамбуле произошел 13 ноября
Фото: ЕРА

Число пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула увеличилось до 81, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, который прибыл на место происшествия, сообщает Sabah.

По его словам, четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Следствие считает, что это был теракт, который, по предварительной информации, произошел в результате подрыва бомбы женщиной.

Октай добавил, что, "кто бы ни стоял за этим, он обязательно будет привлечен к ответственности".

Терактом произошедшее назвал и президент Турции Реджеп Эрдоган, который сегодня отправился на саммит G20 в Индонезию. "Попытки захватить Турцию и турецкую нацию с помощью терроризма не достигнут своих целей", – сказал он на пресс-конференции перед отлетом, информирует сайт президента Турции.

Контекст:

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. СМИ писали, что правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.

Изначально было известно о шести погибших и 53 раненых. По информации МИД Украины, среди жертв и пострадавших украинцев нет.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: теракт, Турция, Реджеп Эрдоган, терроризм, следствие, Стамбул, женщины, Фуат Октай
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