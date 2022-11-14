В результате взрыва в Стамбуле украинцы не пострадали – МИД Украины

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", – написал Николенко.
За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі. #КонсулПоруч— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 14, 2022
Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. Правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.
Известно о шести погибших и 53 раненых.
14 ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что подозреваемый в совершении теракта задержан.