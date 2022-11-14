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В результате взрыва в Стамбуле украинцы не пострадали – МИД Украины

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Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль
Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль
Фото: ЕРА

В результате взрыва, прогремевшего в Стамбуле 13 ноября, украинцы не пострадали. Об этом 14 ноября в Twitter сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", – написал Николенко.

Контекст:

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. Правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.

Известно о шести погибших и 53 раненых.

14 ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что подозреваемый в совершении теракта задержан.

Теги: Украина, теракт, Турция, взрыв, МИД Украины, раненые, Стамбул, правоохранители, пострадавшие, погибшие, Олег Николенко
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