ГОРДОН
 
 
МИР

В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Восемь человек погибли, 81 ранен в результате взрыва в Стамбуле
Восемь человек погибли, 81 ранен в результате взрыва в Стамбуле
Фото: EPA

В Турции задержан подозреваемый в теракте на улице Истикляль в центре Стамбула. Об этом заявил 14 ноября министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщило государственное агентство Anadolu.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован", – говорится в сообщении. Пол задержанного не уточняется. Вице-президент Турции Фуат Октай говорил, что, по предварительным данным, бомбу взорвала женщина

Сойлу заявил, что правоохранители считают ответственной за теракт Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией. 

"Наша оценка такова, что приказ о смертельной террористической атаке поступил из Айн-эль-Араб на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира РПК/YPG", – сказал министр.

По последним данным, в результате взрыва погибли восемь и пострадал 81 человек. 50 пострадавших выписаны из больниц. Пятеро находятся в реанимациях, причем двое – в критическом состоянии. 

Контекст:

Взрыв в Стамбуле произошел на популярной туристической пешеходной улице Истикляль в районе Бейоглу. Правоохранители расследуют взрыв как террористический акт.

Изначально было известно о шести погибших и 53 раненых. По информации МИД Украины, среди жертв и пострадавших украинцев нет.

Теги: теракт, Турция, взрыв, раненые, Стамбул, курды, задержание, Курдистан, погибшие, Сулейман Сойлу
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Иранец, вдохновивший Спилберга на создание фильма "Терминал", умер в аэропорту
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
Дочь Трампа вышла замуж. Фото. Видео
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
Бедняков высмеял военных РФ, убегающих на левый берег Днепра
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
"День, который вошел в историю!" Loboda порадовалась освобождению Херсона
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
"Все же не влез". Беленюк отреагировал на освобождение Херсона
Лещенко и Топольская развелись
Лещенко и Топольская развелись
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
  "Откровенно невероятная женщина". Dantes рассказал об отношениях с Кацуриной
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Я счастлив". Макс Барских отреагировал на освобождение родной Херсонской области
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Ничего более вкусного я не ел". Покровский раскрыл секрет семейного борща
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Такие живые фото". Цимбалюк показал снимки с девушкой
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Еще никогда президент не был в таком опасном положении". В сети обсуждают реакцию жены Зеленского на заявление, что ему никто не готовит завтраки (499505)
2
"Роскошные фото, прекрасные девушки". Подкопаева показала 16-летнюю дочь (47318)
3
"Вау, такая красивая! Абсолютно идеальная женщина". 53-летняя Лопес вышла в свет в откровенном декольте (40397)
4
"Это то, что мы называем "платье мести". Шакира после развода с Пике снялась в прозрачной одежде (34730)
5
"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца (24903)
6
Пугачева наговорила комплиментов выступавшей в Крыму певице Zivert (21832)
7
"Непокоренный и стойкий". Слава Каминская обратилась к разрушенному Харькову (21695)
8
Michelle Andrade прокомментировала слухи о ее романе с Позитивом (21084)
 
 
 
 