В Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

Восемь человек погибли, 81 ранен в результате взрыва в Стамбуле Фото: EPA

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован", – говорится в сообщении. Пол задержанного не уточняется. Вице-президент Турции Фуат Октай говорил, что, по предварительным данным, бомбу взорвала женщина.

The person who left the bomb that caused the explosion on Istanbul’s Istiklal Avenue has been arrested, Interior Minister Suleyman Soylu said https://t.co/PCXvJFh6SF pic.twitter.com/pHMhJQXbBQ — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 14, 2022

Сойлу заявил, что правоохранители считают ответственной за теракт Рабочую партию Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией.

"Наша оценка такова, что приказ о смертельной террористической атаке поступил из Айн-эль-Араб на севере Сирии, где находится сирийская штаб-квартира РПК/YPG", – сказал министр.

По последним данным, в результате взрыва погибли восемь и пострадал 81 человек. 50 пострадавших выписаны из больниц. Пятеро находятся в реанимациях, причем двое – в критическом состоянии.