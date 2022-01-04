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Суд отклонил иск мальчика с обложки Nirvana. Он обвинял группу в распространении порнографии

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Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года
Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года
Фото: wikipedia.org

Окружной суд США в Центральной Калифорнии отклонил иск Спенсера Элдена, фото которого в четырехмесячном возрасте разместили на обложке альбома Nevermind группы Nirvana. Мужчина обвинял группу в распространении порнографии. Об этом 3 января сообщил музыкальный журнал Spin, который располагает решением суда.

Как отмечает издание, юристы Элдена должны были до 30 декабря 2021-го подать возражение по просьбе наследников Nirvana об отклонении иска. Команда Элдена пропустила этот срок. Теперь у них есть время до 13 января, чтобы повторно подать вторую жалобу.

Если команда Элдена не уложится в этот срок, у них не будет возможности повторно подать заявку и иск отклонят окончательно. Если они уложатся в срок, то у Nirvana Estate будет время до 27 января, чтобы ответить на повторно поданный иск.

Контекст:

Альбом Nevermind вышел в сентябре 1991 года. Он стал одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории музыки. Автором фото, которое размещено на обложке альбома, является фотограф Кирк Веддл. Элден – сын его знакомых. На момент съемки ему было четыре месяца. За съемки родители Элдена получили гонорар в размере $200.

В августе 2021-го Элден подал в суд на экс-участников группы. Он заявил, что публикация снимка, на котором он запечатлен голым под водой в бассейне, является контентом порнографического характера, а музыканты – его распространителями.

Элден потребовал не менее $150 тыс. от каждого фигуранта иска в качестве морального ущерба. В числе ответчиков он указал ныне живущих участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющую имуществом фронтмена Курта Кобейна, певицу Кортни Лав, автора снимка, художественного руководителя коллектива и ряд звукозаписывающих компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: музыка, порнография, Nirvana, иск
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