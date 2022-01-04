Суд отклонил иск мальчика с обложки Nirvana. Он обвинял группу в распространении порнографии

Как отмечает издание, юристы Элдена должны были до 30 декабря 2021-го подать возражение по просьбе наследников Nirvana об отклонении иска. Команда Элдена пропустила этот срок. Теперь у них есть время до 13 января, чтобы повторно подать вторую жалобу.

Если команда Элдена не уложится в этот срок, у них не будет возможности повторно подать заявку и иск отклонят окончательно. Если они уложатся в срок, то у Nirvana Estate будет время до 27 января, чтобы ответить на повторно поданный иск.