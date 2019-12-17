Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Суд приговорил экс-президента Пакистана Мушаррафа к смертной казни

Суд в Пакистане признал бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа виновным в государственной измене и приговорил к смертной казни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мушарраф пришел к власти в результате переворота
Мушарраф пришел к власти в результате переворота
Фото: ЕРА

Специальный суд Пакистана сегодня приговорил бывшего президента страны генерала Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Это первый случай в истории Пакистана, когда бывшему главнокомандующему армией был вынесен смертный приговор. Специальный судебный приказ может быть обжалован, отмечает издание.

Мушарраф был привлечен к уголовной ответственности в декабре 2013 года за введение чрезвычайного положения 3 ноября 2007 года с приостановлением действия Конституции Пакистана. Он также арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

31 марта 2014 года экс-президенту было предъявлено обвинение. Из-за судебных разбирательств в апелляционных инстанциях процесс над Мушаррафом продолжался, он покинул Пакистан в марте 2016 года для прохождения лечения за границей.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года. Сложил полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.

Мушаррафу также предъявляли обвинение в организации убийства экс-премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто. 

Теги: Пакистан, смертная казнь, приговор, госизмена, Первез Мушарраф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
Амбросио позировала с детьми для Madame Figaro
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
  "Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
Фронтмен Imagine Dragons Рейнольдс покинет группу
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
"Не твоя сука". 61-летняя Мадонна развела ноги перед публикой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS