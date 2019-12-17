Суд приговорил экс-президента Пакистана Мушаррафа к смертной казни

Суд в Пакистане признал бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа виновным в государственной измене и приговорил к смертной казни.

Специальный суд Пакистана сегодня приговорил бывшего президента страны генерала Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Это первый случай в истории Пакистана, когда бывшему главнокомандующему армией был вынесен смертный приговор. Специальный судебный приказ может быть обжалован, отмечает издание.

Мушарраф был привлечен к уголовной ответственности в декабре 2013 года за введение чрезвычайного положения 3 ноября 2007 года с приостановлением действия Конституции Пакистана. Он также арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

31 марта 2014 года экс-президенту было предъявлено обвинение. Из-за судебных разбирательств в апелляционных инстанциях процесс над Мушаррафом продолжался, он покинул Пакистан в марте 2016 года для прохождения лечения за границей.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года. Сложил полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.

Мушаррафу также предъявляли обвинение в организации убийства экс-премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.