Суд продлил арест обвиняемого в убийстве и расчленении рэпера Картрайта

Срок содержания под стражей Марины Коха по обвинению в убийстве рэпера Энди Картрайта продлили до 28 февраля 2021, заявили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд продлил арест Марине Кохан, жене украинского рэпера Энди Картрайта (уроженца Украины Александра Юшко) по подозрению в его убийстве. Об этом 26 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Срок содержания под стражей по обвинению в убийстве рэпера продлили до 28 февраля 2021, говорится в сообщении.

В пресс-службе судов отметили, что адвокаты просили выбрать для Коха домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

29 октября Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Кохал до 30 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнал о случившемся от жены Юшко, – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.