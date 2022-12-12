Суд в Вильнюсе разрешил снести Дом Москвы в центре города

В строительной инспекции отметили, что в ближайшее время будет составлена смета на снос и проведены процедуры госзакупок для выбора подрядчика, который будет выполнять работы по сносу. Планируется, что снос Дома Москвы завершится к концу 2023 года.

Сама идея Дома Москвы начала реализовываться в 2004 году, когда Вильнюс посетил бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. Дом Москвы должен был стать центром культурного и делового сотрудничества между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году после выдачи соответствующего разрешения началось строительство. Однако в 2016 году окружной суд Вильнюса частично удовлетворил иск строительной инспекции и признал выданное разрешение незаконным, так как оно нарушает требования по высоте и плотности застройки.

В "Оценке угроз национальной безопасности 2017 года" Департамент государственной безопасности Литвы отметил, что перспективы проекта Дом Москвы в Вильнюсе "имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и публичной дипломатии".