Литва закупит зимнюю одежду для украинских военных на €2 млн

Министерство закупило у трех литовских производителей теплую верхнюю одежду и нижнее белье. Один из этих трех производителей, компания Audimas Supply, решила на дополнительные средства сшить одежду для украинской армии – компания бесплатно добавит 1000 флисовых свитеров к закупленной одежде.
"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это непростое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важна", — сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. По данным минобороны страны, по состоянию на сентябрь Литва передала Украине вооружения и военной техники на €209 млн. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
1 декабря стало известно, что правительство Литвы утвердило пакет помощи для Украины на €13 млн.