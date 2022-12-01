Литва закупит зимнюю одежду для украинских военных на €2 млн

Министерство закупило у трех литовских производителей теплую верхнюю одежду и нижнее белье. Один из этих трех производителей, компания Audimas Supply, решила на дополнительные средства сшить одежду для украинской армии – компания бесплатно добавит 1000 флисовых свитеров к закупленной одежде.

"Мы благодарим литовский бизнес за солидарность со страной, которая защищается от агрессии оккупантов и борется за свою свободу. Вместе с Украиной в это непростое время все люди доброй воли в Литве, даже небольшая помощь может быть жизненно важна", — сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.