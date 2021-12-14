Торнадо в США унес старую семейную фотографию на 200 км, ее владельца нашли через соцсети

Постен обнаружила снимок женщины с ребенком на лобовом стекле автомобиля утром 11 декабря. На обороте была надпись от руки: "Герти Сватцелл и Дж.Д. Сватцелл, 1942 год".

Она поняла, что, вероятно, фото принесло из дома, разрушенного торнадо, и опубликовала его в своем Facebook с просьбой помочь найти владельца.

Этот пост обнаружил родственник людей, изображенных на фото, – Коул Сватцелл. Он рассказал, что снимок преодолел путь из города Доусон-Спрингс (штат Кентукки) – около 130 миль (209 км) от места, где Постен нашла фотографию. Теперь женщина планирует приехать к Свотцеллу, чтобы лично отдать ему фото.

Скриншот: Katie Posten / Facebook

Associated Press отмечает, что Постен была не единственной, кто нашел вещи и бумаги, унесенные ураганом далеко от дома. Была создана группа в Facebook, где люди публикуют подобные находки в надежде найти владельцев – среди них, например, рентгеновский снимок, баскетбольный мяч с надписью о том, что его хозяйка выиграла соревнование, банковские карты, мобильные телефоны и множество семейных фотографий.