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Торнадо в США унес старую семейную фотографию на 200 км, ее владельца нашли через соцсети

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Фотография лежала на лобовом стекле автомобиля
Фотография лежала на лобовом стекле автомобиля
Фото: Katie Posten / Facebook

В США торнадо унес старую черно-белую фотографию на расстояние 200 км от места, где она находилась. Карточку нашла американка Кэти Постен из штата Индиана и написала об этом в Facebook, на ее историю обратило внимание агентство Associated Press.

Постен обнаружила снимок женщины с ребенком на лобовом стекле автомобиля утром 11 декабря. На обороте была надпись от руки: "Герти Сватцелл и Дж.Д. Сватцелл, 1942 год".

Она поняла, что, вероятно, фото принесло из дома, разрушенного торнадо, и опубликовала его в своем Facebook с просьбой помочь найти владельца.

https://www.facebook.com/mk.cross.3/posts/4505589276233371

Этот пост обнаружил родственник людей, изображенных на фото, – Коул Сватцелл. Он рассказал, что снимок преодолел путь из города Доусон-Спрингс (штат Кентукки) – около 130 миль (209 км) от места, где Постен нашла фотографию. Теперь женщина планирует приехать к Свотцеллу, чтобы лично отдать ему фото.

Скриншот: Katie Posten / Facebook
Скриншот: Katie Posten / Facebook

Associated Press отмечает, что Постен была не единственной, кто нашел вещи и бумаги, унесенные ураганом далеко от дома. Была создана группа в Facebook, где люди публикуют подобные находки в надежде найти владельцев – среди них, например, рентгеновский снимок, баскетбольный мяч с надписью о том, что его хозяйка выиграла соревнование, банковские карты, мобильные телефоны и множество семейных фотографий.

Контекст:

11 декабря по Соединенным Штатам пронесся мощный торнадо – один из самых продолжительных в истории страны. Он преодолел более 200 км. Были разрушены дома и погибли десятки людей в штатах Кентукки, Теннесси, Миссури, Иллинойс, Арканзас, Миссисипи.

Теги: США, ураган, соцсети, торнадо, Индиана, фото, Кентукки, находка
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