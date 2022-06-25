"Трагическая ошибка". Байден раскритиковал решение Верховного суда США об отмене права на аборт

"Сегодня Верховный суд Соединенных Штатов прямо лишил американский народ конституционного права, которое он уже признал. Они не ограничивали его. Просто забрали. Такого еще никогда не было в отношении права, столь важного для многих американцев. Но они сделали это. И это печальный день для суда и для страны", – заявил он.

Байден считает решение суда "реализацией крайней идеологии и трагической ошибкой".

"Решение суда будет иметь реальные и немедленные последствия. Законы штатов, запрещающие аборты, автоматически вступают в силу сегодня, ставя под угрозу здоровье миллионов женщин, причем некоторых – без исключения. Настолько экстремально, что женщины могут быть наказаны за защиту своего здоровья. Настолько экстремально, что женщин и девушек заставляют рожать ребенка насильника. Это просто ошеломляет меня. Настолько экстремально, что врачи будут привлечены к уголовной ответственности за выполнение своего долга", – сказал президент США.

Он заявил, что Верховный суд "буквально вернул Америку на 150 лет назад".

В то же время Байден не считает, что "борьба окончена", и призвал Конгресс принять закон, гарантирующий право на аборт, на федеральном уровне.

Также Байден отметил, что многие штаты по-прежнему признают право на аборт, поэтому женщины могут сделать его в этих штатах.

"Этим решением консервативное большинство Верховного суда показывает, насколько оно далеко от большинства этой страны. Они сделали Соединенные Штаты исключением среди развитых стран мира. Но это решение не должно быть окончательным", – подчеркнул президент США.