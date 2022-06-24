Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

У здания Верховного суда прошел митинг в знак протеста против решения, в результате которого в половине штатов США могут запретить аборты Фото: ЕРА

Об этом сообщает CNBC.

Решение по иску жительницы Техаса Нормы Маккорви (Джейн Ро) против окружного прокурора Генри Уэйда с 1973 года разрешало американкам делать аборты в течение первого триместра беременности.

Верховный суд США отменил его пятью голосами против четырех. Как отмечает CNBC, это решение, хоть и спорное, было ожидаемым.

Теперь каждый штат может устанавливать свое законодательство об абортах без опасений нарушить закон Ро. Ожидается, что почти половина штатов США введут запреты на аборты или серьезно ограничат это право.

"Эти законы затронут десятки миллионов людей по всей стране, которым, возможно, придется пересекать границы штатов, чтобы получить услуги по охране репродуктивного здоровья", – объясняет телеканал.

Противники абортов приветствовали решение Верховного суда, а сторонники права на аборт осудили его. У здания суда сегодня прошла акция протеста. Фото опубликовало агентство ЕРА.