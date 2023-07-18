Трамп может стать обвиняемым по делу о попытке отменить выборы 2020 года

"Ненормальный Джек Смит, прокурор министерства юстиции Джо Байдена, прислал письмо (опять же, это было в воскресенье вечером!), в котором говорилось, что я являюсь объектом расследования Большого жюри 6 января, и дал мне очень короткие четыре дня на то, чтобы отчитаться перед Большим жюри, что почти всегда означает арест и обвинение", – написал он.

Большое жюри, о котором пишет Трамп, – это коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений.



Фото: Donald J. Trump / Truth Social



Два источника, знакомые с этим вопросом, подтвердили CNN, что Трамп получил письмо.

Хотя письмо спецпрокурора и не означает, что экс-президенту действительно предъявят обвинения, но аналогичная ситуация уже происходила в рамках другого федерального расследования – о ненадлежащем обращении с секретными документами, напоминает CNN.

Канал также подчеркнул, что целевое письмо федеральной прокуратуры ясно дает понять, что прокуратура сосредоточена на действиях Трампа в расследовании отмены выборов 2020 года, а не только на тех, кто его окружал, кто пытался остановить его поражение на выборах.