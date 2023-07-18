Трамп может стать обвиняемым по делу о попытке отменить выборы 2020 года

"Ненормальный Джек Смит, прокурор министерства юстиции Джо Байдена, прислал письмо (опять же, это было в воскресенье вечером!), в котором говорилось, что я являюсь объектом расследования Большого жюри 6 января, и дал мне очень короткие четыре дня на то, чтобы отчитаться перед Большим жюри, что почти всегда означает арест и обвинение", – написал он.
Большое жюри, о котором пишет Трамп, – это коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность предъявления кому-либо официальных обвинений.
Два источника, знакомые с этим вопросом, подтвердили CNN, что Трамп получил письмо.
Хотя письмо спецпрокурора и не означает, что экс-президенту действительно предъявят обвинения, но аналогичная ситуация уже происходила в рамках другого федерального расследования – о ненадлежащем обращении с секретными документами, напоминает CNN.
Канал также подчеркнул, что целевое письмо федеральной прокуратуры ясно дает понять, что прокуратура сосредоточена на действиях Трампа в расследовании отмены выборов 2020 года, а не только на тех, кто его окружал, кто пытался остановить его поражение на выборах.
Как отмечает CNN, прокурор Смит расследует попытки отменить выборы в США 2020 года, приведшие к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года. Следствие касалось среди прочего выдвижения фальшивых выборщиков в штатах, проигранных Трампом, и кампании давления на его тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью отменить выборы.
Десятки свидетелей выступили перед прокурорами и дали показания Большому жюри в рамках расследования дела о выборах 2020 года. В последние месяцы прокуроры также опросили сотрудников избирательных комиссий в семи штатах, где команда Трампа ложно заявила о фальсификациях и выдвинула фальшивых выборщиков после выборов 2020 года, подчеркивает CNN.
Кроме того, прокуроры сосредоточили внимание на совещании в Овальном кабинете в декабре 2020 года в последние дни работы администрации Трампа, на котором его советники обсуждали конфискацию машин для голосования, назначение специального адвоката для расследования фальсификации результатов голосования и введение военного положения в рамках усилий по отмене результатов выборов.