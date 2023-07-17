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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трамп заявил, что может за сутки заставить Зеленского и Путина подписать мирное соглашение

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Трамп рассказал, как может окончить войну в Украине за сутки
Трамп рассказал, как может окончить войну в Украине за сутки
Фото: EPA

Экс-президент США Дональд Трамп заявил 16 июля в интервью Fox News, что мог бы закончить войну в Украине за 24 часа, вынудив лидеров Украины и России подписать мирное соглашение.

"Я очень хорошо знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, и я очень хорошо знаю [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Надо договариваться", – отметил Трамп.

"Я бы сказал Путину: "Если ты не договоришься, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу сделку за один день. За один день", – добавил экс-президента США.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, война, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, война России против Украины, соглашение
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