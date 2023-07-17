Трамп заявил, что может за сутки заставить Зеленского и Путина подписать мирное соглашение

Трамп рассказал, как может окончить войну в Украине за сутки Фото: EPA

"Я очень хорошо знаю [президента Украины Владимира] Зеленского, и я очень хорошо знаю [президента страны-агрессора РФ Владимира] Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Хватит. Надо договариваться", – отметил Трамп.

"Я бы сказал Путину: "Если ты не договоришься, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу сделку за один день. За один день", – добавил экс-президента США.