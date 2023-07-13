Кулеба: Если Россия добровольно выйдет с территории Украины – откроется путь к переговорам. Пока она "быкует"

По его словам, речь в том числе о поддержке освобождения этих территорий военным путем.

"Если есть путь дипломатического решения и сохранения жизни и здоровья людей, солдат, гражданских, то, конечно, лучше дипломатия. Но по состоянию на данный момент Россия "быкует" и считает, что она все еще может достичь каких-то своих целей военным путем. Так мы ей военным путем вместе с партнерами показываем, что она этого не достигнет. То есть пока путь к победе сугубо военный. Если Россия добровольно выйдет с территории Украины, чтобы сохранить жизнь своих солдат, тогда откроется путь к переговорам", – добавил глава МИД.

Он сомневается, что сейчас кто-то "даже в закрытом кабинете может позволить себе сказать", что не до конца поддерживает освобождение украинских территорий.

Таких разговоров министр не слышит также в кулуарах.

"Еще рано. Думаю, что эти голоса ближе к концу года будут пытаться звучать громче. Но и наши ребята на фронте, и мы на дипломатическом фронте работаем так, чтобы эти люди не мешали Украине приближать ее победу", – добавил Кулеба.