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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Если Россия добровольно выйдет с территории Украины – откроется путь к переговорам. Пока она "быкует"

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Кулеба: Пока путь к победе сугубо военный
Кулеба: Пока путь к победе сугубо военный
Фото: Dmytro Kuleba / Instagram

Союзники поддерживают Украину в ее стремлении освободить все свои территории от российской оккупации и выйти на границы 1991 года, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в вышедшем 12 июля интервью "Радіо Свобода".

По его словам, речь в том числе о поддержке освобождения этих территорий военным путем. 

"Если есть путь дипломатического решения и сохранения жизни и здоровья людей, солдат, гражданских, то, конечно, лучше дипломатия. Но по состоянию на данный момент Россия "быкует" и считает, что она все еще может достичь каких-то своих целей военным путем. Так мы ей военным путем вместе с партнерами показываем, что она этого не достигнет. То есть пока путь к победе сугубо военный. Если Россия добровольно выйдет с территории Украины, чтобы сохранить жизнь своих солдат, тогда откроется путь к переговорам", – добавил глава МИД. 

Он сомневается, что сейчас кто-то "даже в закрытом кабинете может позволить себе сказать", что не до конца поддерживает освобождение украинских территорий. 

Таких разговоров министр не слышит также в кулуарах. 

"Еще рано. Думаю, что эти голоса ближе к концу года будут пытаться звучать громче. Но и наши ребята на фронте, и мы на дипломатическом фронте работаем так, чтобы эти люди не мешали Украине приближать ее победу", – добавил Кулеба.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте 2022 года состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В интервью CNN, которое вышло в сентябре, Зеленский заявил, что не видит возможностей для переговоров с Путиным.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: граница, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, дипломаты, деоккупация
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