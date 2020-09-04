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Трамп называл погибших американских солдат неудачниками и болванами – СМИ

Журнал The Atlantic со ссылкой на источники привел несколько примеров проявления президентом США Дональдом Трампом бездушия, когда речь заходила о почтении памяти героев войн. В частности, экс-сенатора Джона Маккейна, проведшего несколько лет во вьетнамском плену, глава Белого дома якобы называл "гребаным неудачником".

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В 2018 году Трамп говорил, что не понимает причин, по которым США принимали участие в Первой мировой войне
В 2018 году Трамп говорил, что не понимает причин, по которым США принимали участие в Первой мировой войне
Фото: ЕРА

Много раз после избрания президентом США Дональд Трамп на людях демонстрировал бездушие и неуважение к памяти американских солдат, погибших на войне. Об этом со ссылкой на несколько источников 3 сентября сообщил журнал The Atlantic.

Наиболее вопиющий случай произошел в ноябре 2018 года, когда глава Белого дома отменил поездку на военное кладбище в Белло во Франции, где похоронены более 1800 солдат и офицеров морской пехоты США, погибших во время Первой мировой войны. Официальной версией отказа от посещения кладбища назвали непогоду.

Однако четверо информированных лиц утверждают, что Трамп не считал нужным посещать мемориал. Он назвал погибших неудачниками и болванами, после чего заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты вмешались в Первую мировую на стороне союзников.

Несколько раз президент пренебрежительно высказывался о погибших военнослужащих даже в присутствии их родных, а в 2018 году попросил своих сотрудников не включать раненых ветеранов в число участников военного парада на том основании, что зрители будут чувствовать себя некомфортно в присутствии людей с ампутированными конечностями.

Гнев Трампа вызвала организация похорон сенатора-республиканца Джона Маккейна в сентябре 2018 года, на которые президента не пригласили. Согласно трем источникам, глава государства несколько раз заявлял, что государство не должно заниматься организацией церемонии, а приспущенные американские флаги в день погребения сенатора привели его в ярость. Трамп назвал Маккейна "гребаным неудачником". Ранее он критиковал сенатора за то, что тот, будучи военным летчиком, попал в плен во время вьетнамской войны.

Один из собеседников The Atlantic полагает, что Трамп сам по себе черствый человек, не способный к эмпатии. Другой источник видит причины некорректного поведения президента в его отрицательном отношении к армии и непонимании правил, регулирующих использование вооруженных сил США. Еще одно объяснение резких высказываний президента сводится к его убеждению в том, что ничего не надо делать без обещания выгоды. Военных, особенно добровольцев, как и других людей, которые не гонятся за богатством, Трамп искренне считает неудачниками, отмечает журнал.

Теги: США, Франция, военные, Вьетнам, Джон Маккейн, добровольцы, ветераны, плен, похороны, парад, Дональд Трамп, мемориал, погибшие
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