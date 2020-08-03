Синоптики ожидают, что к вечеру 3 августа на границу американских штатов Северная Каролина и Южная Каролина обрушится шторм "Исайяс". Из-за этого президент США Дональд Трамп ввел в Северной Каролине чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за надвигающегося шторма "Исайяс". Об этом 3 августа пишет Voice of America.

Чрезвычайное положение было введено для того, чтобы высвободить средства для федеральных чиновников и помочь городам координировать усилия по оказанию помощи при бедствиях.

Как отмечает издание, синоптики предупреждают об угрозе сильных дождей и ветров, поскольку тропический шторм "Исайяс" пробирается к восточному побережью США и, возможно, обрушится на берег в понедельник вечером, 3 августа, где-то вдоль границы между штатами Северная Каролина и Южная Каролина.

В понедельник, 3 августа, "Исайяс" двигался со скоростью 110 километров в час. По словам синоптиков, в Каролине и других штатах этого региона количество осадков может составить от 7 до 15 см.