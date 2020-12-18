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Трамп заявил, что в США одобрили вакцину Moderna против COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране начнут поставлять вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 производства американской компании Moderna. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что препарат еще не одобрили.

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Moderna сообщала, что эффективность ее вакцины составила 94,1%
Moderna сообщала, что эффективность ее вакцины составила 94,1%
Фото: EPA

В США регулятор одобрил вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 производства американской компании Moderna. Об этом 18 декабря сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, поставки вакцины начнутся "немедленно".

После заявления Трампа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило CNBC, что все еще не одобрило вакцину Moderna. Ожидается, что FDA примет решение по вакцине Moderna 18 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 декабря, в мире 56 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 166 компании.

Moderna сообщала, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало вакцину от Moderna безопасной и эффективной.

В отличие от вакцины конкурента Pfizer – BioNTech, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer – BioNTech следует хранить при температуре от -70 °С до -80 °С). Обе вакцины вводят двумя дозами, но с разным интервалом: Pfizer – BioNTech – через три недели, Moderna – через 28 дней.

Теги: США, Дональд Трамп, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, вакцина, пандемия, коронавирус
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