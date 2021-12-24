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Трансгендер из Америки, родивший сына, требует не связывать беременность только с женщинами

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Беннетт Каспар-Уильямс чувствовал дискомфорт, когда работники медучреждения называли его "мамой"
Беннетт Каспар-Уильямс чувствовал дискомфорт, когда работники медучреждения называли его "мамой"
Фото: bennettonpurpose / Instagram

37-летний трансгендер Беннетт Каспар-Уильямс из Лос-Анджелеса, который в 2020 году родил сына, требует не связывать беременность только с женщинами. Он также раскритиковал медицинский персонал, помогавший ему в родах, за использование слова "мать" по отношению к нему. Об этом сообщило 22 декабря издание Daily Mail.

Каспар-Уильямс осознал свою идентичность в 2011 году, а спустя три года начал принимать гормональные препараты. В 2017 году он встретил своего будущего супруга Малика, пишет издание.

После свадьбы в 2019 году пара решила завести детей, поэтому Каспар-Уильямс прекратил гормональную терапию тестостероном, чтобы его яичники заработали.

Ранее он перенес операцию по удалению груди, однако мог выносить ребенка. Беннетт забеременел естественным путем и в октябре 2020 года с помощью кесарева сечения родил сына, которого пара назвала Хадсоном, сообщает Daily Mail.

Американец рассказал, что хорошо перенес беременность, однако чувствовал дискомфорт, когда работники медучреждения называли его "мамой", несмотря на то, что у него "пышная борода, плоская грудь и мужской гендерный маркер на всех идентификационных данных". 

По словам американца, его опыт доказывает, что не всех рожающих людей можно называть "матерью".

"Нет ничего сильнее, чем сказать, что я отец, создавший собственного ребенка", – цитирует слова трансгендера издание.

Теги: трансгендер, Лос-Анджелес, беременность, женщины, операция, мать, отец, мама
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