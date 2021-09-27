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В немецкий Бундестаг впервые войдут женщины-трансгендеры

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Гансерер (слева) и Славик (справа) представляют партию "Зеленых"
Гансерер (слева) и Славик (справа) представляют партию "Зеленых"
Фото: Nyke Slawik, Tessa Ganserer / Facebook

Впервые в истории Германии в Бундестаг войдут две женщины-трансгендеры – Тесса Гансерер и Найке Славик. Они обе представляют парию "Зеленых". Об этом сообщает Der Spiegel.

Гансерер является членом парламента Баварии с 2013 года. В 2018 году 44-летняя женщина-трансгендер во второй раз вошла в ландтаг под своим первоначальным именем Маркус Гансерер. В начале 2019 года она объявила себя трансгендером, и пришла на первое заседание в женском образе.

"От всей души благодарю вас за доверие, проявленное избирателями. Я все еще потрясена, но я действительно с нетерпением жду новой работы в Берлине!" – написала Гансерер в Twitter.

Вторая женщина-трансгендер Найке Славик в своем Facebook также поблагодарила избирателей за поддержку.

"Безумие! Я до сих пор не могу в это поверить, но с этим историческим результатом выборов я обязательно буду членом следующего Бундестага. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто поддержал меня и проголосовал за "Зеленых" сегодня", – написала она.

https://www.facebook.com/nyke.tomato/posts/4027432760700624

Как отмечает Der Tagesspiegel, ранее в Бундестаге был только один трансгендер – Кристиан Шенк. Однако он покинул парламент по окончанию своих полномочий в 2002 году.

Контекст:

26 сентября в Германии проходили выборы в Бундестаг, избирательные участки открылись в 8.00 и закрылись в 18.00 по местному времени (19.00 по киевскому). В выборах принимали участие 47 партий.

По предварительным данным, на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. Также в Бундестаг прошли блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социалистического союза", "Зеленые", Свободная демократическая партия и "Альтернатива для Германии".

Теги: Германия, выборы, трансгендер, женщины
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