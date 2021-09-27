В немецкий Бундестаг впервые войдут женщины-трансгендеры

Гансерер является членом парламента Баварии с 2013 года. В 2018 году 44-летняя женщина-трансгендер во второй раз вошла в ландтаг под своим первоначальным именем Маркус Гансерер. В начале 2019 года она объявила себя трансгендером, и пришла на первое заседание в женском образе.

"От всей души благодарю вас за доверие, проявленное избирателями. Я все еще потрясена, но я действительно с нетерпением жду новой работы в Берлине!" – написала Гансерер в Twitter.

Ich bedanke mich von ganzem Herzen für das Vertrauen der Wähler*innen. Ich bin noch ganz überwältigt, freue mich aber riesig auf meine neue Aufgabe in Berlin! Meinen Glückwunsch auch an @nyke_slawik!#QueereRepräsentanzMatters pic.twitter.com/1HOb2x3Nt4 — Tessa Ganserer (@GansGruen) September 27, 2021

Вторая женщина-трансгендер Найке Славик в своем Facebook также поблагодарила избирателей за поддержку.

"Безумие! Я до сих пор не могу в это поверить, но с этим историческим результатом выборов я обязательно буду членом следующего Бундестага. Спасибо, спасибо, спасибо всем, кто поддержал меня и проголосовал за "Зеленых" сегодня", – написала она.

Как отмечает Der Tagesspiegel, ранее в Бундестаге был только один трансгендер – Кристиан Шенк. Однако он покинул парламент по окончанию своих полномочий в 2002 году.