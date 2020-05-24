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Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города

55-летняя женщина-трансгендер Мари Ко стала мэром города Тиюа-ле-Маршьенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.

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СМИ пишут, что Ко мать троих детей
СМИ пишут, что Ко – мать троих детей
Фото: lavoixdunord.fr

Во Франции впервые в истории женщина-трансгендер стала мэром города. Об этом сообщает местное издание La Voix du Nord.

55-летняя Мари Ко стала мэром городка Тиюа-ле-Маршьенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.

Сразу же после избрания Ко провела первое заседание с участием своей команды в мэрии, на котором пообещала "направить энергию" на улучшение условий местных жителей.

В городке Тиюа-ле-Маршьенн числится 455 избирателей.

Радиостанция RFI отмечает, что Ко является матерью троих детей. Она будет совмещать функции мэра с руководством компанией в области ИТ-консалтинга.

Теги: Франция, трансгендер
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