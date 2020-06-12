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Twitter заблокировал более 32 тыс. пропагандистских аккаунтов, часть из них связана с Россией

Социальная сеть Twitter удалила 32 242 учетные записи, которые вели спланированные информационные кампании. Аккаунты связаны с тремя странами: Китаем, Турцией и Россией.

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Twitter заблокировал аккаунты, которые вели "информационные операции"
Twitter заблокировал аккаунты, которые вели "информационные операции"
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Twitter удалила более 32 242 активных аккаунта, обвинив их в участии в "информационных операциях" в интересах властей Китая, Турции и России, сообщила пресс-служба компании 12 июня. 

В заявлении сказано, что все учетные записи были удалены навсегда. 

Подавляющая часть удаленных аккаунтов – 23 750  была связана с Китаем. Их авторы писали в основном на китайском языке. Они прославляли деятельность Коммунистической партии Китая и распространяли вводящие в заблуждение месседжи о политической ситуации в Гонконге. Twitter также обнаружил около 150 тыс. аккаунтов-ботов, которые были созданы для усиления основных аккаунтов посредством взаимодействия с ними. Но, как отметили в компании, эти аккаунты были малоэффективными, поскольку у них было мало или не было вообще подписчиков. 

К Турции имело отношение 7340 аккаунтов. В них размещали позитивную информацию о президенте Турции Реджепе Эрдогане и правящей Партии справедливости и развития. 

1152 учетные записи были связаны с Россией, а именно с сайтом "Актуальная политика". В компании считают, что он занимается пропагандой при поддержке государства, в частности в пользу правящей партии "Единая Россия", и нападками на политических диссидентов. 

"Сеть учетных записей, связанных с этим СМИ, была заблокирована за нарушение нашей политики относительно манипуляции, в частности за то, что они занимались скоординированным перепостом и усилением неоригинальной информации ради политических целей", – сказано в заявлении Twitter.

В компании отметили, что ее конечная цель – способствовать публичной дискуссии, но при этом исключая из нее недобросовестных участников. 

Издание The Bell, которое проанализировало архив блокировки, отметило, что среди заблокированных – например, аккаунт "Дети Сороса", где все посты были посвящены критике российской оппозиции.

Twitter начал массово блокировать аккаунты, ведущие политическую пропаганду, в 2018 году. Тогда он обнародовал 10 млн записей, связанных с государственными структурами России и Ирана. В 2019 году такие блокировки активизировались в Китае на фоне антикитайских протестов в Гонконге. 

В 2019 году Twitter запретил государственным СМИ размещать рекламу в соцсети.

Теги: Россия, интернет, Турция, Реджеп Эрдоган, Китай, Twitter, пропаганда, российская пропаганда, соцсеть
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