У берегов Испании косатки атаковали яхту ВМС

Морская спасательная служба Испании предупредила суда, находящиеся в районе присутствия косаток, и попросила моряков держаться на расстоянии от животных.

У берегов испанской Галисии две косатки атаковали яхту Военно-морских сил Mirfak, которая направлялась на регату. Аналогичный инцидент также произошел с французской лодкой, сообщила 1 сентября британская газета The Guardian.

Оба инцидента произошли с разницей в несколько часов в районе Риас Байшас на северо-западе Испании. На французской лодке были обнаружены повреждения корпуса, а яхта Mirfak потеряла часть руля, после того как лодка привлекла внимание животных.

После этих случаев морская спасательная служба Испании предупредила суда, находящиеся в районе присутствия косаток, и попросила моряков держаться на расстоянии от животных, дать им большую свободу действий и сообщать береговой охране о любых инцидентах.

The Guardian на своем YouTube-канале также опубликовал видео одного из инцидентов.

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