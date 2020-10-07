У главного политсоветника Трампа обнаружили COVID-19

Главный политический советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, помогал главе Белого дома готовиться к предвыборным дебатам.

Миллер утверждает, что последние пять дней работал удаленно Фото: ЕРА

Коронавирусную инфекцию подтвердили у Стивена Миллера, главного политического советника президента США Дональда Трампа. Об этом Миллер сообщил 6 октября, информирует CNN.

Советник главы Белого дома рассказал, что последние пять дней работал удаленно, а после обнаружения у него COVID-19 ушел на карантин.

Источник СNN утверждает, что 6 октября Миллер пришел на работу и получил положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Телекомпания отмечает, что главный политсоветник стал по меньшей мере 11-м инфицированным COVID-19 чиновником Белого дома.

Миллер помогал Трампу, который также болеет COVID-19, готовиться к предвыборным дебатам.

Стивен Миллер – муж пресс-секретаря вице-президента США Майка Пенса Кейти Миллер, у нее положительный результат теста на коронавирус был в мае.