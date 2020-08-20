ГОРДОН
 
 
МИР

Ученые обнаружили аномалию в магнитном поле Земли. Она может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать работе спутников

В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут возникать сбои в работе бортовых компьютеров и нарушаться порядок получения данных со спутников. Ученые установили, что ее размеры постоянно растут.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Размеры Южно-Атлантической магнитной аномалии постоянно растут
Размеры Южно-Атлантической магнитной аномалии постоянно растут
Скриншот: NASA Goddard / YouTube

Обнаруженной над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана магнитной аномалии ученые дали название Южно-Атлантическая. Она ослабляет действие защитного поля Земли, делая ее уязвимой для солнечных частиц. Об этом сообщил сайт NASA.

Из-за действия аномалии солнечное излучение может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать сбору данных со спутников.

На данный момент Южно-Атлантическая аномалия не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдения ученых свидетельствуют о том, что она расширяется в западном направлении, а также разделяется на две зоны, что создает дополнительные проблемы, сообщает NASA.

По объяснению ученых, данная аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклона магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.

Также в NASA считают, что наблюдения за аномалией дадут им новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

Теги: NASA, планета, сбои
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Яма рассказал, как заставить себя бегать
Яма рассказал, как заставить себя бегать
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS