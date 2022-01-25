Украинцы не могут вылететь из Стамбула из-за снегопадов. Дипломаты оказывают им помощь

Українські дипломати перебувають в а/п Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють із адміністрацією і авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів