ГОРДОН
 
 
МИР

Украинцы не могут вылететь из Стамбула из-за снегопадов. Дипломаты оказывают им помощь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К сбоям в работе турецких аэропортов привел снегопад
К сбоям в работе турецких аэропортов привел снегопад
Фото: EPA

Аэропорт Борисполь 25 января отменил несколько рейсов в Стамбул, также из турецкого города не вылетели самолеты в Киев. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Борисполя.

К сбоям в работе аэропортов привел снегопад в Турции, в некоторых регионах страны выпало около 80 см снега, в Стамбуле – до 35 см, сообщило агентство Anadolu.

Аэропорт Стамбула прекратил обслуживать рейсы 24 января, планировалось, что он возобновит работу после 18.00, отмечало Anadolu.

Украинцам, которые застряли в Турции, пытаются помочь дипломаты. Они находятся в аэропорту Стамбула, где предоставляют консульскую помощь гражданам Украины. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Они взаимодействуют с администрацией и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить насущные потребности пассажиров и скорейшее возобновление рейсов", – отметил он.

Теги: Киев, Украина, Турция, МИД Украины, Борисполь, снегопад, Стамбул, украинцы, Олег Николенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (111212)
2
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (109854)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (97575)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (77052)
5
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (70452)
6
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45213)
7
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (43594)
8
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике (36122)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS