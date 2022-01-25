Украинцы не могут вылететь из Стамбула из-за снегопадов. Дипломаты оказывают им помощь

К сбоям в работе аэропортов привел снегопад в Турции, в некоторых регионах страны выпало около 80 см снега, в Стамбуле – до 35 см, сообщило агентство Anadolu.
Аэропорт Стамбула прекратил обслуживать рейсы 24 января, планировалось, что он возобновит работу после 18.00, отмечало Anadolu.
Украинцам, которые застряли в Турции, пытаются помочь дипломаты. Они находятся в аэропорту Стамбула, где предоставляют консульскую помощь гражданам Украины. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Они взаимодействуют с администрацией и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить насущные потребности пассажиров и скорейшее возобновление рейсов", – отметил он.
Українські дипломати перебувають в а/п Стамбула задля надання консульської допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через погодні умови. Вони взаємодіють із адміністрацією і авіаперевізниками, аби забезпечити нагальні потреби пасажирів та якнайшвидше відновлення рейсів— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 25, 2022