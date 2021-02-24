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Украинцы смогут посещать Грузию, для этого нужен отрицательный тест на COVID-19

Грузия открывает воздушные границы для граждан некоторых постсоветских стран. Посетить Грузию можно будет с ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа до поездки. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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В Грузии зарегистрировано более 269 тыс. случаев заболевания COVID-19
В Грузии зарегистрировано более 269 тыс. случаев заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com

Грузия начинает смягчать ограничения, принятые в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля сообщил сайт правительства страны.

С 1 марта граждане Украины, Беларуси, Казахстана, России, Азербайджана и Армении смогут посещать Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

На третий день пребывания в Грузии туристам придется пройти повторное тестирование за свой счет, отмечает "Эхо Кавказа".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что речь идет только о пересечении границы воздушным транспортом. Сухопутные границы страны для иностранцев остаются закрытыми.

В начале февраля Грузия упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. В страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 любой из вакцин.

Грузия сохраняла границы закрытыми весь прошлый год, пытаясь уберечься от пандемии. Для страны, где доля доходов от туризма, только по официальным данным, достигает почти 20% ВВП, эта ошибка была болезненной и повторять ее там не планируют, сообщил автор материала.

Из-за пандемии коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранцев в марте 2020 года. Правительство страны неоднократно переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. В последний раз запрет был продлен до 31 января этого года.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Грузии по состоянию на 24 февраля зарегистрировано более 269 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 3,46 тыс. пациентов, а выздоровело почти 263,2 тыс.

Теги: Украина, Грузия, вакцинация, запрет, туристы, Ираклий Гарибашвили, украинцы, иностранцы, ограничения, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, авиасообщение, пандемия, коронавирус
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