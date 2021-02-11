Украинских госслужащих будут обучать в Польше

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что запуск образовательной программы "Проект развития способности Natolin4Capacity" поможет украинским госслужащим усовершенствовать знания европейского права и экономики.

Стефанишина (в центре) и еврокомиссар Оливер Варгеи (справа) подписали письмо 10 февраля в Брюсселе Фото: eu-ua.org

Украина и ЕС договорились о совместном проекте по запуску образовательной программы для украинских госслужащих "Проект развития способности Natolin4Capacity". Соответствующее письмо подписали 10 февраля в Брюсселе вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и еврокомиссар Оливер Варгеи, сообщили на евроинтеграционном портале.

Еврокомиссия выделит грант в размере €2,45 млн для обучения украинских госслужащих в Колледже Европы в Польше, говорится в сообщении.

"Сшивание Украины с ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особой ответственностью подходить к обучению наших кадров. Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации и нашей дорожной карты интеграции в ЕС", – заявила Стефанишина.

Она отметила, что запуск такой образовательной программы поможет украинским госслужащим усовершенствовать знания европейского права и экономики, а также "повысит потенциал украинской госслужбы в целом".

"Это путь к успешному внедрению Соглашения об ассоциации – нашей дорожной карты интеграции в ЕС", – добавила вице-премьер.