Бутусов: В разгар эпидемии госслужащие из двух городов Украины наняли чартеры и слетали на курорт в Европу

По данным главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, украинские чиновники, которые во время эпидемии побывали на курорте в Европе, стали первыми заболевшими коронавирусом в своих городах.

Группа украинских чиновников привезла в страну коронавирусную инфекцию, побывав на курорте в Европе после введения запрета на полеты. Об этом 20 марта сообщил в Facebook главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Судьба. В разгар эпидемии коронавируса, когда уже ввели ограничения на полеты, группа весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины решили отдохнуть, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу. Отдыхали несколько дней, ведь могут себе позволить. Вернулись и стали первыми заболевшими коронавирусом в своих городах", – написал он.

По данным журналиста, отдыхавшие в Европе чиновники "лежат дома и лечатся, состояние стабильное, всем обеспечены".

"Но они успели предварительно сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция. Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал, не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей. Но рапортуют бодро: все под контролем, всех установили, всех проверили. Это, оказывается, медицинская тайна", – отметил Бутусов.

По состоянию на 20 марта в Украине было зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. За границей от вируса лечат 13 украинцев, две женщины умерли. Сегодня о первом заболевшем во Львове сообщил мэр города Андрей Садовый.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к вечеру 20 марта в мире зарегистрировано более 250 тыс. инфицированных, более 10 тыс. человек скончались.