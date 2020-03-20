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После закрытия границ россияне попросили у Беларуси продукты питания – Лукашенко

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, его страна по просьбе российских ретейлеров отправляет продукты в РФ, но уже по "совсем другой" цене.

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Ситуацию с коронавирусом Лукашенко называет "психопатией"
Ситуацию с коронавирусом Лукашенко называет "психопатией"
Фото: ЕРА

После закрытия границ РФ из-за ситуации с распространением коронавируса российский бизнес попросил у Беларуси помощи с продуктами питания. Об этом 20 марта во время визита на предприятие "Адани" в Минске сообщил президент страны Александр Лукашенко, информирует его сайт.

Перед этим он назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией" и призвал "не паниковать и не ломиться в магазины".

"У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", – рассказал Лукашенко.

По его словам, белорусы ведут себя иначе, чем люди в западных странах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 20 марта во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 244 517 человек, число умерших составило 10 030 человек, выздоровели 86 026 человек, сообщает Университет Джона Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

По данным этого университета, в РФ 253 инфицированных, один умерший, в Беларуси 69 зараженных, жертв нет.

Россия из-за коронавируса закрывала границу для граждан отдельных стран с февраля. О закрытии границы с Беларусью премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 16 марта.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, граница, дефицит, продукты, Александр Лукашев, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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